«Лейкерс» потеряли одного из важнейших игроков ротации на неопределенный срок

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер пропустит матч регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс», который проходил 2 мая. Калифорнийцы в этой встрече уступили со счётом 114:121. Как сообщает Bleacher Report, немецкий баскетболист выбыл на неопределённый срок из-за коронавирусных протоколов НБА.
Примечательно, что в феврале Шрёдер уже пропустил четыре матча по этой же причине. И тогда он заявил, что его тесты на инфекцию не давали положительный результат.
В нынешнем сезоне 27-летний игрок в среднем набирает 15,5 очка и делает 5,8 передачи. В среднем он проводит на площадке 32,2 минуты.
«Лейкерс» продолжают борьбу за выход в плей-офф. Чемпионы НБА конкурируют с «Даллас Маверикс» и «Портленд Трэйл-Блэйзерс», пытаясь избежать участия в плей-ин.
- 3 мая 2021
-
14:49
-
14:23
-
13:45
-
12:35
-
12:06
-
11:38
-
10:16
-
10:06
-
09:56
-
09:54
-
08:25
-
07:45
-
07:21
-
05:56
-
01:02
- 2 мая 2021
-
23:59
-
22:50
-
21:53
-
20:51
-
19:56
-
17:47
-
15:02
-
13:59
-
11:47
-
10:03
-
09:15
-
08:48
-
08:45
-
08:42
-
08:37
-
08:02
- 1 мая 2021
-
23:45
-
22:58
-
22:45
-
19:59