«Лейкерс» потеряли одного из важнейших игроков ротации на неопределенный срок

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер пропустит матч регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс», который проходил 2 мая. Калифорнийцы в этой встрече уступили со счётом 114:121. Как сообщает Bleacher Report, немецкий баскетболист выбыл на неопределённый срок из-за коронавирусных протоколов НБА.

Примечательно, что в феврале Шрёдер уже пропустил четыре матча по этой же причине. И тогда он заявил, что его тесты на инфекцию не давали положительный результат.

В нынешнем сезоне 27-летний игрок в среднем набирает 15,5 очка и делает 5,8 передачи. В среднем он проводит на площадке 32,2 минуты.

«Лейкерс» продолжают борьбу за выход в плей-офф. Чемпионы НБА конкурируют с «Даллас Маверикс» и «Портленд Трэйл-Блэйзерс», пытаясь избежать участия в плей-ин.