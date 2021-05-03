Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Гомельский назвал кандидата номер один на выход из «Зенита» в межсезонье

Гомельский назвал кандидата номер один на выход из «Зенита» в межсезонье
Баскетбол / Евролига 0

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о перспективах центрового «Зенита» Тарика Блэка. Эксперт признался, что не видит будущего игрока в команде.

«Блэк очень старается получить шанс на продление контракта. Играть в баскетбол, несомненно, умеет. Но, мне кажется, «Зениту» нужен другой второй центровой на следующий сезон», — написал Гомельский на своём сайте.

«Зенит» в нынешнем сезоне впервые в истории выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. Кроме того, питерцы впервые вышли в плей-офф Евролиги. В плей-офф они оспаривают путёвку в «Финал четырёх» с «Барселоной». После четырёх матчей счёт равный — 2-2. Примечательно, что «Барселона» выиграла регулярный чемпионат и считалась фаворитом турнира.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021