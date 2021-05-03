Гомельский назвал кандидата номер один на выход из «Зенита» в межсезонье
Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о перспективах центрового «Зенита» Тарика Блэка. Эксперт признался, что не видит будущего игрока в команде.
«Блэк очень старается получить шанс на продление контракта. Играть в баскетбол, несомненно, умеет. Но, мне кажется, «Зениту» нужен другой второй центровой на следующий сезон», — написал Гомельский на своём сайте.
«Зенит» в нынешнем сезоне впервые в истории выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. Кроме того, питерцы впервые вышли в плей-офф Евролиги. В плей-офф они оспаривают путёвку в «Финал четырёх» с «Барселоной». После четырёх матчей счёт равный — 2-2. Примечательно, что «Барселона» выиграла регулярный чемпионат и считалась фаворитом турнира.
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