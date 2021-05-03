Полиция задержала тренера детской команды, разбившейся в ДТП на Ставрополье

Полиция задержала Татьяну Шахматову, тренера детской баскетбольной команды из Волгограда, которая разбилась 30 апреля в ДТП в Ставропольском крае. О задержании специалиста сообщил тренер команды «Руна» (Москва) Виктор Харитонов.

«Как вы все знаете, команда девочек 2008-2009 годов рождения Татьяны Валентиновны Шахматовой попала в ужасную автокатастрофу. Сейчас пятеро девчонок находятся в реанимации на ИВЛ, в том числе и дочь Татьяны Валентиновны.

Сама же Татьяна Валентиновна задержана, как и водитель микроавтобуса. Также задержана Татьяна Астафьева, директор СШОР № 2. Связи с ними нет. Что им предъявляют, пока непонятно.

А теперь это будет общественная казнь, в которой, по нашему мнению, виноваты не наши коллеги, а система. Любой из нас мог оказаться в похожей ситуации. Мы против того, чтобы эта казнь состоялась», – написал Харитонов в своём «инстаграме».

В результате страшного ДТП погибли пять юных баскетболисток спортшколы олимпийского резерва № 2 Волгограда.