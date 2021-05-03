Полиция задержала тренера детской команды, разбившейся в ДТП на Ставрополье

Полиция задержала Татьяну Шахматову, тренера детской баскетбольной команды из Волгограда, которая разбилась 30 апреля в ДТП в Ставропольском крае. О задержании специалиста сообщил тренер команды «Руна» (Москва) Виктор Харитонов.
«Как вы все знаете, команда девочек 2008-2009 годов рождения Татьяны Валентиновны Шахматовой попала в ужасную автокатастрофу. Сейчас пятеро девчонок находятся в реанимации на ИВЛ, в том числе и дочь Татьяны Валентиновны.
Сама же Татьяна Валентиновна задержана, как и водитель микроавтобуса. Также задержана Татьяна Астафьева, директор СШОР № 2. Связи с ними нет. Что им предъявляют, пока непонятно.
А теперь это будет общественная казнь, в которой, по нашему мнению, виноваты не наши коллеги, а система. Любой из нас мог оказаться в похожей ситуации. Мы против того, чтобы эта казнь состоялась», – написал Харитонов в своём «инстаграме».
В результате страшного ДТП погибли пять юных баскетболисток спортшколы олимпийского резерва № 2 Волгограда.
- 3 мая 2021
-
16:36
-
16:36
-
14:49
-
14:23
-
13:45
-
12:35
-
12:06
-
11:38
-
10:16
-
10:06
-
09:56
-
09:54
-
08:25
-
07:45
-
07:21
-
05:56
-
01:02
- 2 мая 2021
-
23:59
-
22:50
-
21:53
-
20:51
-
19:56
-
17:47
-
15:02
-
13:59
-
11:47
-
10:03
-
09:15
-
08:48
-
08:45
-
08:42
-
08:37
-
08:02
- 1 мая 2021
-
23:45
-
22:58