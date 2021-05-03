«Бруклин» объявил о заключении нового контракта с Майком Джеймсом

Пресс-служба «Бруклин Нетс» на официальном сайте команды объявила о заключении нового контракта с защитником Майком Джеймсом.

Новое соглашение клуба с игроком также рассчитано на 10 дней, согласно политике конфиденциальности клуба другие данные не разглашаются. Майк Джеймс подписал с «Бруклином» первый 10-дневный контракт 23 апреля. Американский баскетболист в апреле был отстранён от матчей ЦСКА после конфликта с Итудисом. При этом контракт Джеймса с армейцами действует до 2023 года, и в это межсезонье Майк снова будет считаться игроком ЦСКА.

После перехода в «Бруклин Нетс» Джеймс провёл в регулярном чемпионате НБА 6 матчей, набирая в них в среднем 6,2 очка, делая 1,7 подбора и совершая 3,7 передачи.