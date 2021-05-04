«Уорриорз» обыграли «Пеликанс» благодаря 41 очку Карри, «Вашингтон» набрал 154 очка

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» (123:108).

В составе победителей лучшими на площадке были Стефен Карри (41 очко), Эндрю Уиггинс (26 очков) и оформивший трипл-дабл Дрэймонд Грин (10 очков, 13 подборов и 15 передач). У «Пеликанс» наиболее результативными в игре стали Зайон Уильямсон (32 очка), Брэндон Ингрэм (19 очков) и Наджи Маршалл (12 очков).

В другом матче игрового дня «Вашингтон Уизардс» дома обыграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 154:141. В составе «Уизардс» лучшими на паркете были Руи Хатимура (27 очков), Брэдли Бил (26 очков) и оформивший трипл-дабл Расселл Уэстбрук (14 очков, 21 подбор и 24 передачи). Украинский центровой Алексей Лень набрал 12 очков. У «Пэйсерс» наиболее заметными в игре стали Карис ЛеВерт (33 очка), Домантас Сабонис (32 очка и 19 подборов) и Ти Джей Макконнелл (15 очков и 9 подборов).

Также в НБА прошли ещё четыре матча: «Детройт» – «Орландо» (112:119), «Атланта» – «Портленд» (123:114), «Мемфис» – «Нью-Йорк» (104:118), «Чикаго» – «Филадельфия» (94:106).