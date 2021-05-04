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«Уорриорз» обыграли «Пеликанс» благодаря 41 очку Карри, «Вашингтон» набрал 154 очка

«Уорриорз» обыграли «Пеликанс» благодаря 41 очку Карри, «Вашингтон» набрал 154 очка
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» (123:108).

В составе победителей лучшими на площадке были Стефен Карри (41 очко), Эндрю Уиггинс (26 очков) и оформивший трипл-дабл Дрэймонд Грин (10 очков, 13 подборов и 15 передач). У «Пеликанс» наиболее результативными в игре стали Зайон Уильямсон (32 очка), Брэндон Ингрэм (19 очков) и Наджи Маршалл (12 очков).

НБА - регулярный чемпионат
04 мая 2021, вторник. 02:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
108 : 123
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 32, Ингрэм - 19, Маршалл - 12, Бледсо - 11, Эрнангомес - 10, Хэйс - 9, Болл - 7, Джонсон - 6, Габриэль - 1, Нанналли - 1, Louzada Silva, Адамс, Александер-Уолкер, Ивунду, Льюис, Харт
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 41, Уиггинс - 26, Тоскано-Андерсон - 14, Пул - 11, Грин - 10, Бэйзмор - 9, Луни - 6, Мюлдер - 6, Ли, Манньон, Пэскелл, Смайлагич, Томпсон, Уайзмен, Убре

В другом матче игрового дня «Вашингтон Уизардс» дома обыграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 154:141. В составе «Уизардс» лучшими на паркете были Руи Хатимура (27 очков), Брэдли Бил (26 очков) и оформивший трипл-дабл Расселл Уэстбрук (14 очков, 21 подбор и 24 передачи). Украинский центровой Алексей Лень набрал 12 очков. У «Пэйсерс» наиболее заметными в игре стали Карис ЛеВерт (33 очка), Домантас Сабонис (32 очка и 19 подборов) и Ти Джей Макконнелл (15 очков и 9 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
04 мая 2021, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
154 : 141
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Вашингтон Уизардс: Хатимура - 27, Бил - 26, Гэффорд - 15, Дав. Бертанс - 14, Уэстбрук - 14, Смит - 13, Хатчинсон - 13, Лень - 12, Лопес - 11, Нето - 9, Авдия, Бонга, Брайант, Гилл, Мэтьюз, Уинстон
Индиана Пэйсерс: ЛеВерт - 33, Сабонис - 32, Макконнелл - 15, Холидей - 15, Холидэй - 15, Макдермотт - 11, Бриссетт - 10, Самнер - 10, Brimah, Битадзе, Брогдон, Лэмб, Мартин, Стэнли, Сэмпсон, Тёрнер, Уоррен

Также в НБА прошли ещё четыре матча: «Детройт» – «Орландо» (112:119), «Атланта» – «Портленд» (123:114), «Мемфис» – «Нью-Йорк» (104:118), «Чикаго» – «Филадельфия» (94:106).

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