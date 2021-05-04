Кармело Энтони вошёл в топ-10 скореров в истории НБА

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони поднялся на десятое место в истории НБА по количеству набранных очков за карьеру, обойдя легендарного Элвина Хэйса.
Энтони реализовал трёхочковый с фолом в начале второй четверти выездного матча регулярного чемпионата НБА против «Атланта Хоукс» (114:123). Кармело отставал на 9 очков от Хэйса, который завершил карьеру с 27 313 очками. Форвард «Блэйзерс» набрал за игру 14 очков и увеличил свой карьерный показатель до 27 318 баллов.
Лидером в истории НБА по количеству очков является Карим Абдул-Джаббар (38 387). У Энтони есть возможности обойти в этом сезоне Мозеса Мэлоуна, который занимает десятое место в списке лучших скореров с 27 409 очков. «Портленду» осталось провести восемь матчей в регулярном чемпионате.
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