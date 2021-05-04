Владимир Гомельский спрогнозировал вероятных победителей пятых матчей плей-офф Евролиги

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился ожиданиями от пятых матчей плей-офф Евролиги. В трёх парах плей-офф ещё не определён победитель. Пока лишь ЦСКА удалось обеспечить себе путёвку в «Финал четырёх», обыграв «Фенербахче» в трёх матчах.

«ЦСКА выполнил задачу в предельно короткие сроки. У остальных фаворитов в парах плей-офф это не получилось. Тем не менее, все три команды, которые будут проводить пятые матчи на своём поле, скорее всего, добьются побед», — написал Гомельский на своём сайте.

Сегодня, 4 мая, состоятся матчи «Барселона» — «Зенит», «Анадолу Эфес» — «Реал» и «Мила» — «Бавария».

«Зенит» впервые в истории вышел в плей-офф Евролиги. Также питерцы впервые выиграли регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ.