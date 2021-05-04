Определился шестой участник плей-офф НБА

«Денверг Наггетс» досрочно оформил выход в плей-офф НБА. Это произошло, несмотря на поражение команды в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Лейкерс» (89:93).

Выход в плей-офф команде принесло поражение «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче с «Атлантой Хоукс» (114:123). Благодаря этому, «Денвер» займёт одно из шести первых мест в турнирной таблице Западной конференции.

Серия из пяти побед «Наггетс» прервалась. Но сейчас команда продолжает занимать третье место в турнирной таблице (43-22). «Лос-Анджелес Клипперс» с таким же результатом занимает четвёртое место. А «Лейкерс» после победы поднялись на пятое место (37-28).

Ранее путёвки в плей-офф себе обеспечили «Юта Джаз», «Финикс Санз», «Клипперс», «Филадельфия Сиксерс», «Бруклин Нетс».