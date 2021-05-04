Кевин Лав одобрил идею выступления в другом клубе

Форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав признался, что хотел бы поиграть за «Портленд Трэйл Блэйзерс». Лав хоть и родился в Калифорнии, но ещё в раннем детстве его семья переехала в Лейк Освиго, штат Орегон. Там Кевин провёл своё детство.

«Скажу так, кто не хотел бы поиграть в одной команде с Дэмьеном Лиллардом? А вообще Портленд занимает особое место в моём сердце. Если бы мне однажды довелось носить майку «Портленда», то это было бы особенном опытом. Это значило бы, что я играю у себя дома», — цитирует Лава журналист Крис Хэйнс.

Нынешний контракт Лава с «Кливлендом» рассчитан до 2022 года. В последний раз Лав продлевал соглашение со своим нынешним клубом в 2018 году. При этом игрок никогда не говорил о недовольство нынешней командой.