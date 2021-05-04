Грузинского игрока не пустили в Россию для участия в матче Лиги чемпионов
Игрока испанского клуба «Иберостар Тенерифе» Гиорги Шермадини не пустили в Россию, сообщает Malagahoy. Грузинский баскетболист должен был принять участие в «Финале восьми» Лиги чемпионов, который пройдёт в Нижнем Новгороде.
По данным источника, центрового задержали в аэропорту. В итоге баскетболисту пришлось провести ночь на диване. В клубе жёстко отреагировали на произошедшее. Ситуацию с Шерадини назвали недопустимой.
«Тенерифе» вместе с ФИБА ведёт работу над тем, чтобы игрока пустили в Россию. О причинах отказа во въезде пока ничего не сообщается.
«Тенерифе» первый матч на турнире проведёт 6 мая. Испанский клуб встретится с французским «Страсбуром». «Нижнему Новгороду» в соперники досталась испанская «Сарагоса».
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