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Леброн Джеймс отреагировал на знаковое достижение Кармело Энтони

Леброн Джеймс отреагировал на знаковое достижение Кармело Энтони
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не оставил без внимания успех форварда «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони, который в ночь на 4 мая по московскому времени в матче регулярного чемпионата с «Атлантой Хоукс» сумел превзойти легендарного Элвина Хэйса и войти в топ-10 скореров лиги за всю историю.

«Это чёртова уйма корзин, мой брат. Горжусь тобой и поздравляю, чемпион», — написал Джеймс в «сториз» на своей странице в «Инстаграме», тегнув самого Кармело.

Лидером в истории НБА по количеству очков является Карим Абдул-Джаббар (38 387). У Энтони (27313) есть возможности обойти в этом сезоне Мозеса Мэлоуна, который занимает девятое место в списке лучших скореров с 27 409 очками. «Портленду» осталось провести восемь матчей в регулярном чемпионате.

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