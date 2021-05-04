«Анадолу Эфес» обыграл «Реал» и вышел на ЦСКА в «Финале четырёх» Евролиги

В Стамбуле завершился пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в котором «Анадолу Эфес» принимал «Реал». Гости неплохо начали встречу. После первой четверти они повели с преимуществом в 3 очка — 21:18, к большому перерыву перевес мадридцев составлял уже пять баллов — 41:36.
Но во второй половине стамбульцы смогли прибавить. Уже по итогам третьей четверти они вышли вперёд — 60:57. В заключительном игровом отрезке «Анадолу Эфес» должал соперников и победил со счётом 88:83. Таким образом, стамбульцы закрыли серию со счётом 3:2 и пробились в «Финал четырёх, где встретятся с ЦСКА.
Самым результативным в составе победителей в решающем матче серии стал Крис Синглтон, набравший 26 очков. У «Реала» 17 очков на счету Николаса Лапровиттолы.
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