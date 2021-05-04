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«Анадолу Эфес» обыграл «Реал» и вышел на ЦСКА в «Финале четырёх» Евролиги

«Анадолу Эфес» обыграл «Реал» и вышел на ЦСКА в «Финале четырёх» Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

В Стамбуле завершился пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в котором «Анадолу Эфес» принимал «Реал». Гости неплохо начали встречу. После первой четверти они повели с преимуществом в 3 очка — 21:18, к большому перерыву перевес мадридцев составлял уже пять баллов — 41:36.

Но во второй половине стамбульцы смогли прибавить. Уже по итогам третьей четверти они вышли вперёд — 60:57. В заключительном игровом отрезке «Анадолу Эфес» должал соперников и победил со счётом 88:83. Таким образом, стамбульцы закрыли серию со счётом 3:2 и пробились в «Финал четырёх, где встретятся с ЦСКА.

Самым результативным в составе победителей в решающем матче серии стал Крис Синглтон, набравший 26 очков. У «Реала» 17 очков на счету Николаса Лапровиттолы.

Евролига. 1/4 финала. 5-й матч
04 мая 2021, вторник. 19:45 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
88 : 83
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Анадолу Эфес: Синглтон - 26, Мичич - 18, Симон - 17, Ларкин - 10, Бьёбуа - 5, Пляйсс - 5, Шанлы - 4, Данстон - 3, Андерсон, Балбай, Морман, Тунджер
Реал Мадрид: Лапровиттола - 17, Томпкинс - 12, Кэрролл - 10, Льюль - 9, Тавареш - 8, Алосен - 7, Фернандес - 7, Абальде - 6, Гаруба Алари - 4, Тайус - 2, Козёр, Тэйлор
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