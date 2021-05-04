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Пабло Ласо и Руди Фернандес отреагировали на поражение «Реала» в плей-офф Евролиги

Пабло Ласо и Руди Фернандес отреагировали на поражение «Реала» в плей-офф Евролиги
Баскетбол / Евролига 0
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Главный тренер «Реала» Пабло Ласо и атакующий защитник Руди Фернандес поделились мнением после пятого матча плей-офф Евролиги против «Анадолу Эфеса» (83:88, 2-3 в серии).

«Прежде всего я поздравляю «Анадолу Эфес» с победой. Желаю им удачи в «Финале четырёх». Конечно, это отличная команда, и они показали это в плей-офф. У меня нет других слов, кроме как поздравить их с победой в серии. Что касается моей команды, могу сказать только хорошие слова своим игрокам. Мы многому научились во время плей-офф. Мы росли как команда. Мои игроки заслуживают поздравлений с проведённым в Евролиге сезоном. Я очень ими горжусь. Очень доволен тем, как мои игроки боролись весь год, чтобы добраться до этой точки. Конечно, я не рад поражению. Потому что когда проигрываешь такую ​​игру, ты разочаровываешься. Но как тренер я должен отдать им должное за то, что они были конкурентоспособны в течение всего года», — приводит слова Ласо официальный сайт Евролиги.

«Полторы недели назад, после того как мы проиграли здесь две игры, вместе говорили об интенсивности и настроении. В последних трёх играх мы увидели непревзойдённое отношение к делу во всех смыслах от каждого из игроков. Я считаю, что мы должны сильно гордиться нашим сезоном и выступлением в плей-офф. Это спорт. Иногда, когда вы больше всего заслуживаете победы, вам не везёт. Теперь нам нужно сосредоточиться на отдыхе и решающей стадии сезона в чемпионате Испании, который для нас очень важен», — добавил Фернандес.

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