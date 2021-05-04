Эргин Атаман: «Анадолу Эфес» заслужил владеть титулом чемпиона Евролиги последние два года

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман высказался о пятом матче плей-офф Евролиги против «Реала» (88:83, 3-2 в серии), по итогам которого его команда вышла в «Финал четырёх» на ЦСКА.

«Отличные эмоции для нас. Считаю, что последние два сезона мы заслужили быть в «Финале четырёх», чтобы бороться за титул чемпиона Евролиги, который потеряли в прошлом году. Большие эмоции. Мы проиграли в Мадриде две игры. Позор для нас, потому что мы были на высоте и доминировали, но проиграли в последние две минуты. Сегодня вечером мы показали нашу худшую игру, но у нас был один отличный игрок — Крис Синглтон. Он был великолепен; это была его лучшая игра за карьеру в нашей команде. Конечно же, поздравления «Реалу». Я знал, что будет невероятно сложно бросить им вызов, потому что у них очень опытные игроки и очень опытный тренер.

Они сражались во всех играх. Они никогда не сдавались, в том числе сегодня. Мы лидировали +12 очков в третьей четверти, а они снова вернулись и вели 1-2 очка в последние две минуты. В конечном счёте мы нашли способ набрать очки и выиграть, показав при этом хорошую защиту. Теперь мы будем играть в «Финале четырёх». Будем бороться за титул, которым, как мы считаем, «Анадолу Эфес» заслужил владеть последние два года. Теперь посмотрим, что произойдёт в «Финале четырёх». Я очень счастлив. Очень горжусь своими игроками, что у нас будет шанс ещё раз побороться в «Финале четырёх» за титул», — приводит слова Атамана официальный сайт Евролиги.