Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Эргин Атаман: «Анадолу Эфес» заслужил владеть титулом чемпиона Евролиги последние два года

Эргин Атаман: «Анадолу Эфес» заслужил владеть титулом чемпиона Евролиги последние два года
Баскетбол / Евролига 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман высказался о пятом матче плей-офф Евролиги против «Реала» (88:83, 3-2 в серии), по итогам которого его команда вышла в «Финал четырёх» на ЦСКА.

«Отличные эмоции для нас. Считаю, что последние два сезона мы заслужили быть в «Финале четырёх», чтобы бороться за титул чемпиона Евролиги, который потеряли в прошлом году. Большие эмоции. Мы проиграли в Мадриде две игры. Позор для нас, потому что мы были на высоте и доминировали, но проиграли в последние две минуты. Сегодня вечером мы показали нашу худшую игру, но у нас был один отличный игрок — Крис Синглтон. Он был великолепен; это была его лучшая игра за карьеру в нашей команде. Конечно же, поздравления «Реалу». Я знал, что будет невероятно сложно бросить им вызов, потому что у них очень опытные игроки и очень опытный тренер.

Они сражались во всех играх. Они никогда не сдавались, в том числе сегодня. Мы лидировали +12 очков в третьей четверти, а они снова вернулись и вели 1-2 очка в последние две минуты. В конечном счёте мы нашли способ набрать очки и выиграть, показав при этом хорошую защиту. Теперь мы будем играть в «Финале четырёх». Будем бороться за титул, которым, как мы считаем, «Анадолу Эфес» заслужил владеть последние два года. Теперь посмотрим, что произойдёт в «Финале четырёх». Я очень счастлив. Очень горжусь своими игроками, что у нас будет шанс ещё раз побороться в «Финале четырёх» за титул», — приводит слова Атамана официальный сайт Евролиги.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021