«Барселона» разгромила «Зенит» и вышла в «Финал четырёх» Евролиги

В Барселоне завершился пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в котором «Барселона» принимала «Зенит».
Команда Ясикявичюса с ходу завладела инициативой и уже после первой четверти вела с преимуществом в девять очков — 23:14. К большому перерыву перевес хозяев стал двузначным — 43:30. В третьей четверти гости провалились в атаке, набрав лишь девять очков, в результате «Барселона» увеличила разницу до 18 очков — 57:39. В заключительном игровом отрезке «Зенит» не смог вернуться в игру и уступил с разницей в 26 очков — 53:79.
Таким образом, «Барселона» пробилась в «Финал четырёх», где встретится с «Миланом». Самым результативным в составе победителей в пятом матче серии с «Зенитом» стал Кори Хиггинс, набравший 15 очков. У петербуржцев 11 очков на счету Алекса Пойтресса.
- 5 мая 2021
-
00:23
-
00:18
- 4 мая 2021
-
23:53
-
23:45
-
23:21
-
23:14
-
21:34
-
20:59
-
19:46
-
18:51
-
17:30
-
16:23
-
15:12
-
14:45
-
13:54
-
13:07
-
12:27
-
11:39
-
10:31
-
09:41
-
09:29
-
08:04
-
07:54
-
07:51
-
07:08
-
01:09
- 3 мая 2021
-
23:39
-
23:15
-
21:54
-
19:22
-
18:59
-
17:55
-
16:36
-
16:36
-
14:49