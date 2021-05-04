«Барселона» разгромила «Зенит» и вышла в «Финал четырёх» Евролиги

В Барселоне завершился пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в котором «Барселона» принимала «Зенит».

Команда Ясикявичюса с ходу завладела инициативой и уже после первой четверти вела с преимуществом в девять очков — 23:14. К большому перерыву перевес хозяев стал двузначным — 43:30. В третьей четверти гости провалились в атаке, набрав лишь девять очков, в результате «Барселона» увеличила разницу до 18 очков — 57:39. В заключительном игровом отрезке «Зенит» не смог вернуться в игру и уступил с разницей в 26 очков — 53:79.

Таким образом, «Барселона» пробилась в «Финал четырёх», где встретится с «Миланом». Самым результативным в составе победителей в пятом матче серии с «Зенитом» стал Кори Хиггинс, набравший 15 очков. У петербуржцев 11 очков на счету Алекса Пойтресса.