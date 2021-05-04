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«Барселона» разгромила «Зенит» и вышла в «Финал четырёх» Евролиги

«Барселона» разгромила «Зенит» и вышла в «Финал четырёх» Евролиги
Баскетбол / Евролига 0
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В Барселоне завершился пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в котором «Барселона» принимала «Зенит».

Команда Ясикявичюса с ходу завладела инициативой и уже после первой четверти вела с преимуществом в девять очков — 23:14. К большому перерыву перевес хозяев стал двузначным — 43:30. В третьей четверти гости провалились в атаке, набрав лишь девять очков, в результате «Барселона» увеличила разницу до 18 очков — 57:39. В заключительном игровом отрезке «Зенит» не смог вернуться в игру и уступил с разницей в 26 очков — 53:79.

Таким образом, «Барселона» пробилась в «Финал четырёх», где встретится с «Миланом». Самым результативным в составе победителей в пятом матче серии с «Зенитом» стал Кори Хиггинс, набравший 15 очков. У петербуржцев 11 очков на счету Алекса Пойтресса.

Евролига. 1/4 финала. 5-й матч
04 мая 2021, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
79 : 53
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Барселона: Хиггинс - 15, Калатес - 12, Дэвис - 11, Курич - 11, Больмаро - 7, Миротич - 7, Пау Газоль - 7, Ханга - 7, Клавер - 2, Абринес, Ориола, Шмитс
Зенит: Пойтресс - 11, Бэрон - 9, Пангос - 7, Томас - 7, Зубков - 6, Холлинс - 5, Фридзон - 4, Блэк - 3, Захаров - 1, Риверс, Трушкин, Хвостов
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