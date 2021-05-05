Определены все пары «Финала четырёх» Евролиги

Завершились пятые матчи плей-офф Евролиги, по итогам которых определились пары «Финала четырёх».

В полуфинале турнира встретятся «Барселона» — «Милан» и ЦСКА — «Анадолу Эфес». «Финал четырёх» в 2021 году состоится в Кёльне 28-30 мая.

ЦСКА стал единственной командой, которая завершила серию плей-офф всухую. Подопечные Димитриса Итудиса победили «Фенербахче» (3-0). В трёх парах понадобился пятый матч, что случилось впервые в истории. «Барселона» оказалась сильнее «Зенита» (3-2), «Милан» взял верх над «Баварией» (3-2), «Анадолу Эфес» прошёл «Реал» (3-2). Таким образом, ни один клуб не сумел сломить исторический тренд, согласно которому в пятом матче побеждает гостевая команда. Теперь баланс решающих игр составляет 13-0 в пользу хозяев. «Реал» и «Бавария» также упустили шанс стать первыми командами, которые выиграли серию после отставания 0-2.