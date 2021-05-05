Определены лучшие игроки, новички и тренеры НБА в апреле

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и тяжёлый форвард «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл признаны лучшими игроками апреля в Западной и Восточной конференциях соответственно, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Атакующий защитник «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс и разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Малакай Флинн признаны лучшими новичками Западной и Восточной конференций соответственно по итогам апреля. На Востоке впервые в сезоне лучшим новичком месяца не был признан разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл, который пропустил почти весь апрель из-за травмы руки.
Майкл Мэлоун («Денвер Наггетс») и Скотт Брукс («Вашингтон Уизардс») названы лучшими главными тренерами по итогам апреля в Западной и Восточной конференциях соответственно.
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