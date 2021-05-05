Хавьер Паскуаль объяснился после провала «Зенита» в решающем матче плей-офф Евролиги

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился впечатлениями от поражения своей команды в пятом матче четвертьфинальной серии Евролиги с «Барселоной» (53:79), которое не позволило петербуржцам пробиться в «Финал четырёх».

«В первую очередь хочу поздравить «Барселону» и пожелать команде всего наилучшего в «Финале четырёх». Сегодня была одна из тех встреч, когда на паркете лишь одна команда. Этой командой стала «Барселона». Мы плохо начали. «Барселона» получила стартовое преимущество и с того момента ощущала себя комфортно.

Они чувствовали игру, мы же не могли найти пути, чтобы вернуться. Очевидно, не были готовы. Говорить нечего. Могу только поздравить игроков и клуб с тем, чего мы достигли. У нас получился прекрасный сезон Евролиги. Конечно, мы хотели победить, но, бесспорно, сегодня «Барселона» лучше нас, и это стало ясно в матче, который был подобен финалу. «Барселона» — более опытная, физически мощная и качественная команда», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Евролиги.