Ясикявичюс и Газоль отреагировали на победу «Барсы» в серии плей-офф Евролиги с «Зенитом»

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс и центровой Пау Газоль высказались о пятом матче плей-офф Евролиги с «Зенитом» (79:53, 3-2 в серии).

«Думаю, что мы задали тон с первого момента. Мы были очень физически настроены, мы были очень серьёзны в защите. В нападении нам не хватало немного терпения. Например, говорили в перерыве, что совершили слишком много потерь. Помогло то, что некоторые игроки действительно показали очень хорошую, спокойную игру, которая привела нас к хорошим вещам. Мы нашли правильные решения. Конечно, игрокам нужно понять, насколько сложно выйти в «Финал четырёх». В то же время такой клуб, как «Барселона», должен быть там чаще. Это то, что мы постараемся сделать. Постараемся что-то построить здесь и, надеюсь, сможем выходить туда ещё несколько лет подряд.



Мы показали нашу физическую форму, нашу серьёзность. Очень приятное чувство — не только побеждать и идти дальше, но и играть в хороший, серьёзный баскетбол. Нам нужно понять, почему мы не смогли сделать это в первых четырёх играх серии», — приводит слова Ясикявичюса официальный сайт Евролиги.



«Это тот тип усилий, который нужно будет предпринимать дальше. Думаю, мы должны понимать, что каждая игра будет финальной. Нужен один и тот же подход. Мы должны выкладываться в обороне, задавать темп. Считаю, что мы сделали это намного лучше во второй половине. Хорошо поработали в первой половине, но выступили ещё лучше во второй. Просто поддерживали интенсивность. Это то, что нужно для победы. Сегодня я сделал неплохой шаг вперёд. У меня была хорошая неделя тренировок, даже пара хороших недель тренировок. Продолжаю чувствовать себя лучше, набираю форму. Поэтому могу больше помогать команде и вносить свой вклад, что я и сделал сегодня», — добавил Газоль.