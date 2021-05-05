Определён седьмой участник плей-офф НБА
«Милуоки Бакс» вышел в плей-офф НБА в пятом сезоне подряд. Команда Майка Буденхольцера занимает третье место в Восточной конференции (41-24), уступая «Филадельфии» (44-21) и «Бруклину» (43-23).
36 очков и 12 подборов Янниса Адетокунбо помогли «Милуоки» победить «Бруклин Нетс» во второй раз за три дня (124:118) и обеспечить себе место в плей-офф. «Бакс» уже не опустятся в зону плей-ин на седьмое место и ниже. Крис Миддлтон и Джру Холидэй набрали по 23 очка. Кайри Ирвинг записал себе в актив 38 очков за «Нетс», его одноклубник Кевин Дюрант отметился 32 баллами в графе рехультативности.
Ранее выход в плей-офф обеспечили «Юта Джаз», «Финикс Санз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Денвер Наггетс», «Филадельфия Сиксерс» и «Бруклин Нетс».
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