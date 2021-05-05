Стало известно, сколько пропустит Леброн Джеймс после новой травмы

Стало известно, сколько форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после новой травмы, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски на своей странице в «Твиттере».

По данным источника, Леброн не выйдет на площадку в предстоящих матчах с «Лос-Анджелес Клипперс» и «Портленд Трэйл Блейзерс», которые пройдут 6 и 7 мая соответсвенно. Сообщается, что Джеймс будет играть отнесётся к травме лодыжки с осторожностью в преддверии плей-офф.

Напомним, Леброн вернулся на площадку после длительной паузы 1 мая в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (106:110). Джеймс пропустил 20 игр из-за растяжения связок голеностопного сустава. В первом матче после возвращения 36-летний Леброн набрал 16 очков, восемь подборов и семь передач. Однако 3 мая Джеймс получил новую травму.