Реджи Миллер — о Леброне: я не хочу слушать это нытьё
Бывший защитник «Индианы Пэйсерс», член Зала славы НБА и один из лучших снайперов в истории лиги Реджи Миллер прокомментировал высказывания форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который раскритиковал формат плей-ин. О недовольстве форматом лидер команды высказался после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» (114:121).
«Где были все эти разговоры месяц назад, два месяца назад? Когда «Лейкерс», «Бостон», «Даллас» уверенно входили в шестёрку лучших команд. Теперь они за её пределами и началось нытьё. Леброн выбыл, Энтони Дэвис выбыл, у «Лейкерс» произошёл спад, и теперь они борются за 7-10 места. Так что я не хочу слушать это нытьё», — приводит слова Миллера The Sports Rush.
Леброн – о турнире плей-ин: человек, придумавший эту дерьмовую идею, должен быть уволен
Рекомендуем вам
- 5 мая 2021
-
12:46
-
11:58
-
10:51
-
10:47
-
08:36
-
08:32
-
05:29
-
00:58
-
00:49
-
00:23
-
00:18
- 4 мая 2021
-
23:53
-
23:45
-
23:21
-
23:14
-
21:34
-
20:59
-
19:46
-
18:51
-
17:30
-
16:23
-
15:12
-
14:45
-
13:54
-
13:07
-
12:27
-
11:39
-
10:31
-
09:41
-
09:29
-
08:04
-
07:54
-
07:51
-
07:08
-
01:09
Партнерский контент
Рекомендуем вам