Реджи Миллер — о Леброне: я не хочу слушать это нытьё

Бывший защитник «Индианы Пэйсерс», член Зала славы НБА и один из лучших снайперов в истории лиги Реджи Миллер прокомментировал высказывания форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который раскритиковал формат плей-ин. О недовольстве форматом лидер команды высказался после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» (114:121).

«Где были все эти разговоры месяц назад, два месяца назад? Когда «Лейкерс», «Бостон», «Даллас» уверенно входили в шестёрку лучших команд. Теперь они за её пределами и началось нытьё. Леброн выбыл, Энтони Дэвис выбыл, у «Лейкерс» произошёл спад, и теперь они борются за 7-10 места. Так что я не хочу слушать это нытьё», — приводит слова Миллера The Sports Rush.