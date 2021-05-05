Испанский журналист — о «Зените»: бюджет в два раза меньше, но смогли поразить «Барселону»

Журналист популярного испанского издания ABC Серхи Фонт написал статью под названием «Барса» избегает позора в противостоянии с «Зенитом», посвящённую последнему матчу этих команд в плей-офф Евролиги.



«Баскетболисты „Барселоны“ смогли переломить тенденцию, когда в пятой игре серии непременно побеждали гости. И сделали они это в противостоянии с „Зенитом“, который с трудом пробился в плей-офф. У россиян бюджет в два раза меньше по сравнению с „Барселоной“, сорившей деньгами во время трансферного окна, чтобы собрать команду звёзд, с которыми она будет править в Европе. Давление лежало на плечах „Лос Кулес“, которых смогла поразить и сковать российская команда. Так было до сегодняшнего дня.



„Барселона“ знала, что победу в матче с «Зенитом» придётся добывать кровью и потом, и каталонская команда старалась не снижать настойчивость и напор. Это как раз то, чего не хватало в последнем матче в Санкт-Петербурге. Сине-гранатовые уверенно контролировали ход встречи, даже когда на площадке были неосновные игроки. Наконец-то «Барса» почувствовала своё превосходство и доминировала», — написал Фонт.

Накануне «Барселона» обыграла «Зенит» в решающем матче серии плей-офф Евролиги со счётом 79:53. Следующим соперником сине-гранатовых станет «Олимпия Милан».