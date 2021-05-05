Энтони Дэвис назвал самого сложного соперника в НБА
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал, кого он считает самым сложным соперником в НБА.
«Кевин Дюрант. 211 см, он может забросить откуда угодно. Иногда побеждал он, иногда — я, но играть в защите против него просто тяжело», — приводит слова Энтони Дэвиса Fadeaway World.
В нынешнем сезоне Дюрант провёл на площадке 29 матчей, в которых он в среднем набирал 28,3 очка, 5,2 передачи и 6,9 подбора за игру. На данный момент «Бруклин» занимает второе место в турниной таблице Восточной конференции с балансом побед и поражений 43-23. На первой строчке располагается «Филадельфия Сиксерс» (44-21). В следующем матче «Нетс» предстоит встреча с «Даллас Маверикс», игра состоится 7 мая в 02:30 мск.
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