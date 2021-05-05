Дэмьен Лиллард назвал величайшего снайпера всех времён

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард назвал игрока «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри величайшим снайпером в истории НБА. Кроме того, Лиллард предположил, что Карри мог бы занять второе место в списке лучших разыгрывающих в истории лиги.

«На мой взгляд, Стеф — величайший снайпер всех времён в НБА. Он может быть вторым среди лучших разыгрывающих в истории. Тут зависит, от чего отталкиваемся. Можно сравнить класс двух игроков, а можно посмотреть, чего они добились. У Карри уже две награды MVP, а одну из них ему присудили единогласно. Он выиграл два чемпионских титула подряд, а суммарно — три титула.

Если спросить 10 человек, то семь или восемь из них назовут Карри сразу после Мэджика Джонсона. Его игра вызывает восхищение», — сказал Лиллард на YouTube-канале Дэна Патрика.