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О'Нил отреагировал на то, что Басс не включила его в топ-5 игроков «Лейкерс» всех времён

О'Нил отреагировал на то, что Басс не включила его в топ-5 игроков «Лейкерс» всех времён
Баскетбол / НБА 0
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Легендарный центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О’Нил отреагировал на недавнее интервью владелицы команды Джини Басс. Она представила собственную пятёрку лучших игроков в истории «Лейкерс», О’Нил не был включён в список.

Басс в пятёрку лучших внесла Карима Абдул-Джаббара, Коби Брайанта, Леброна Джеймса, Мэджика Джонсона и Фила Джексона.

Несмотря на столь неоднозначный список, О’Нил признался, что не обижается на Басс.

«Я не злюсь из-за этого. Если бы мне было 29 лет, я бы сказал: «Эй, подожди! Леброн в нашей команде лишь 720 дней! Почему ты ставишь его выше меня?» — приводит слова О’Нила Bleacher Report со ссылкой на Big Podcast.

Ранее Басс рассказала, что в своё время О'Нил ушёл из команды не из-за конфликта с Коби Брайантом, а из-за чрезмерных финансовых аппетитов. Позднее Шак подтвердил эту версию.

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