Первый номер драфта установил два мощных исторических рекорда, превзойдя Леброна и Дюранта

Атакующий защитник «Миннесота Тимбервлвз» Энтони Эдвардс набрал 42 очка (17/22 с игры, 8/9 трехочковых), 6 подборов и 7 передач в матче регулярного чемпионата НБА против «Мемфис Гриззлис» (135:139).



Эдвардс — первый новичок в истории НБА с 40+ очками и 8+ точными трехочковыми при точности более 75% с игры. Эдвардс — второй новичок в истории НБА, набравший 40+ очков с 0 реализованными штрафными бросками. Ранее только Чак Персон делал это в 1987 году и был признан лучшим новичком сезона.



Эдвардс — самый молодой и первый 19-летний игрок в истории НБА, который набрал 40+ очков и реализовал 5+ трехочковых за игру. Эдвардс сделал это в возрасте 19 лет и 273 дня. Далее идут Эрик Гордон (20 лет и 29 дней), Брэндон Дженнингс (20 лет и 52 дня), Кевин Дюрант (20 лет и 70 дней) и Леброн Джеймс (20 лет и 80 дней).

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