Димитрис Итудис: меня не волнует то, что говорит Майк Джеймс

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал отстранение защитника Майка Джеймса. После ряда конфликтов с наставником армейского клуба он был выведен из состава. До конца сезона Джеймс будет выступать за «Бруклин Нетс» в НБА. Позднее Джеймс сказал, что он не сошёлся характерами с Итудисом.

«Я не знаю, что говорил Майк. Меня не волнует, что он говорит. Меня интересуют лишь те игроки, которые находятся в команде. И это не значит, что у меня что-то произошло с ним. Я говорю вообще.

Всё остальное — вопрос интереса журналистов и болельщиков. Я же хочу говорить о 16 игроках, которые находятся сейчас в ЦСКА», — сказал Итудис в эфире телеканала NOVA.

Ранее ЦСКА вышел в «Финал четырёх» Евролиги. Там москвичи сыграют с турецким «Анадолу Эфес».