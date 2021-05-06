Димитрис Итудис: меня не волнует то, что говорит Майк Джеймс
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал отстранение защитника Майка Джеймса. После ряда конфликтов с наставником армейского клуба он был выведен из состава. До конца сезона Джеймс будет выступать за «Бруклин Нетс» в НБА. Позднее Джеймс сказал, что он не сошёлся характерами с Итудисом.
«Я не знаю, что говорил Майк. Меня не волнует, что он говорит. Меня интересуют лишь те игроки, которые находятся в команде. И это не значит, что у меня что-то произошло с ним. Я говорю вообще.
Всё остальное — вопрос интереса журналистов и болельщиков. Я же хочу говорить о 16 игроках, которые находятся сейчас в ЦСКА», — сказал Итудис в эфире телеканала NOVA.
Ранее ЦСКА вышел в «Финал четырёх» Евролиги. Там москвичи сыграют с турецким «Анадолу Эфес».
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