Димитрис Итудис высказался об игре против «Анадолу Эфеса» в «Финале четырёх» Евролиги

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от «Финала четырёх» Евролиги с турецким «Анадолу Эфес». Вторую полуфинальную пару составят «Барселона» (Испания) и «Милан» (Италия). ЦСКА вышел в «Финал четырёх», обыграв в трёх матчах «Фенербахче» в плей-офф.

«В плей-офф никогда нельзя расслабляться. Но, конечно, тот факт, что серия завершилась в трёх матчах, дал нам дополнительный отдых. Мы дали возможность игрокам отдохнуть, но не расслабиться, особенно учитывая, что ещё и наступает время игр плей-офф в Единой лиге ВТБ. Плей-офф — увлекательнейшая стадия. Профессиональный баскетбол это и есть плей-офф.

«Анадолу Эфес» – команда, в которой остались баскетболисты, сыгравшие в финале 2019 года. У команды есть своя философия, план на игру. «Анадолу» играет в отличный баскетбол, игроки всегда мотивированы. Важно, чтобы к матчу игроки подошли здоровыми. Конечно, выйти в «Финал четырёх» нелегко. Я поздравляю все команды, добравшиеся до этой стадии. А мы, конечно, хотим завоевать трофей», — сказал Итудис в интервью телеканалу Nova.