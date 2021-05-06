Энтони Дэвис назвал пример для подражания среди легенд НБА

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис ответил на вопросы пользователей на сайте Reddit. В ходе общения с фанатами он рассказал о баскетболисте, которому хотел подражать в детстве. По словам Дэвиса, для него ориентиром был Кевин Гарнетт.

«Я много следил за Кевином Гарнеттом. Мне всегда хотелось быть таким, как он, стать настоящим бойцом. Когда я появился в лиге, он уже завершал карьеру. Но я всегда с нетерпением ждал матчей против его команды», — написал Дэвис.

На данный момент «Бруклин» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с балансом побед и поражений 43-23. На первом месте располагается «Филадельфия Сиксерс» (44-21). Сам Дэвис пропустил значительную часть сезона из-за травмы.