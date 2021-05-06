Гомельский высказался о сериях «Эфес» — «Реал» и «Милан» — «Бавария» в плей-офф Евролиги

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о результатах заключительных матчей плей-офф Евролиги «Анадолу Эфес» — «Реал» и «Милан» — «Бавария». В «Финал четырёх» пробились «Анадолу Эфес» и «Милан».

«Регулярный сезон Евролиги расставил команды по своим местам. Случайных пассажиров в восьмёрке сильнейших не было. Это вполне объясняет тот факт, что в трёх парах были пятые матчи. «Реал» в противоборстве с «Эфесом» прыгнул выше головы. Борьба в пятом матче была напряжённой и почти равной, как все и ожидали. В такой игре победа достается тому, кто проявил больше терпения и умения. Достойные соперники. Победил «Эфес». Удача улыбнулась. Но удача сопутствует сильнейшему. При всей моей симпатии к «Реалу», я бы очень удивился, если бы «бланкос» победили в Стамбуле.

«Милан» уверенно переигрывал «Баварию» на протяжении 30 минут. Тактически переигрывал. Но оказался не готов к тому, что Тринкьери перевернул тактику атаки в позиционном нападении. «Бавария» бросилась в погоню, но поздновато. А снимать тренеров после поражений в одном матче — глупое решение. Надеюсь, что «Бавария», как клуб, не будет расставаться с таким тренером, как Тринкьери», — написал на своём сайте Гомельский.