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Шакил О'Нил высказался о турнире плей-ин, который раскритиковал Леброн

Шакил О'Нил высказался о турнире плей-ин, который раскритиковал Леброн
Баскетбол / НБА 0

Бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О’Нил поделился мнением о турнире плей-ин. Ранее нововведение НБА жёстко раскритиковал лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс. О’Нил поддержал формат, но подчеркнул, что он к нему отнесётся положительно лишь в том случае, если он будет временным.

«Я согласен с необходимостью плей-ин в двух последних сезонах. Но если лига решит изменить правила и оставить этот формат навсегда, то я поддержу Леброна.

Нынешний сезон более короткий, в прошлом году у нас был «пузырь». Учитывая это, я за плей-ин. Но в дальнейшем, когда всё нормализуется, я больше не хочу видеть этот формат», — сказал О’Нил в эфире программы Postgame Show на TNT.

Ранее Леброн заявил, что человек, придумавший плей-ин, должен быть уволен.

Леброн – о турнире плей-ин: человек, придумавший эту дерьмовую идею, должен быть уволен
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