Расписание «Финала четырёх» Евролиги

Евролига представила полное расписание «Финала четырёх», который будет проходить в Кёльне (Германия). Ранее стали известны все участники заключительной стадии турнира. Ими стали ЦСКА (Россия), «Анадолу Эфес» (Турция), «Барселона» (Испания) и «Милан» (Италия).

Полуфинальные матчи состоятся в пятницу, 28 мая. Первыми на площадку выйдут игроки ЦСКА и «Анадолу Эфес», встреча начнется в 19:00 мск. В 22:00 мск начнётся встреча «Барселона» — «Милан».

В субботу игроки получат в выходной, а в воскресенье состоятся заключительные матчи. Игра за третье место начнётся в 18:30 мск. Начало финала запланировано на 21:30 мск.

ЦСКА стал единственным клубом, который сумел завершить серию плей-офф досрочно, обыграв «Фенербахче». В остальных парах команды провели по пять матчей.