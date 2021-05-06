Игрок «Милана»: Единая лига ВТБ разрабатывала плей-офф в интересах ЦСКА

Защитник «Милана» Малькольм Дилэйни призвал национальные лиги учитывать интересы клубов, которые вышли в «Финал четырёх» Евролиги. В качестве примера Дилэйни привёл Единую лигу ВТБ, которая, по словам баскетболиста, разрабатывала плей-офф в интересах ЦСКА. Дилэйни посетовал, что матчи плей-офф чемпионата Италии могут пересечься с играми в Евролиге.

«Евролига не должна сотрудничать с лигами. Но лиги должны уважать команды, которые представляют их в «Финале четырёх». Отличный пример — то, как поступила лига ACB в этом году. В прошлые годы Единая лига ВТБ разрабатывала плей-офф в интересах ЦСКА», — написал Дилэйни в своём «твиттере».

Ранее Дилэйни защищал цвета «Локомотива-Кубань». «Милан» в «Финале четырёх» сыграет с «Барселоной», а ЦСКА — с «Анадолу Эфес».