Мальцев: звал Хряпу в «Химки», но он не пошёл

Андрей Мальцев, главный тренер подмосковных «Химок», оценил нынешний состав клуба и рассказал, как складывается работа с опытными игроками Антоном Понкрашовым и Тимофеем Мозговым.

«Когда я пришел в «Химки», там был другой состав, он чуть-чуть видоизменился: более молодые игроки ушли, а ветераны добавились. Антон Понкрашов и Тимофей Мозгов создали, так скажем, ветеранский фон. Они баскетболисты, профессионалы. С ними на тренировках чуть-чуть другие акценты, не нужно столько внимания уделять базовым вещам. Только точечно добавляешь и всё. Я ещё звал Хряпу, но он не пошёл, жалко», — признался Мальцев в интервью тележурналу «Вид Сверху».

Защитник Антон Понкрашов заключил контракт с «Химками» в феврале 2021 года. Это его 14-й сезон в Единой лиге ВТБ. Чемпион НБА Тимофей Мозгов присоединился к клубу в апреле этого же года. Бывший капитан ЦСКА Виктор Хряпа на данный момент работает тренером в московском «Динамо». О завершении карьеры игрока форвард официально не объявлял.