«Бруклин» принял окончательное решение по Майку Джеймсу
В «Бруклин Нетс» приняли окончательное решение по защитнику Майку Джеймсу, сообщает журналист Eurohoops Дионис Аравантинос на своей странице в «Твиттере».
По данным источника, Джеймс останется в команде до конца сезона, включая плей-офф.
Майк Джеймс подписал с «Бруклином» первый 10-дневный контракт 23 апреля, после чего соглашение было продлено ещё на 10 дней. Американский баскетболист в апреле был отстранён от матчей ЦСКА после конфликта с Итудисом. При этом контракт Джеймса с армейцами действует до 2023 года, и в это межсезонье Майк снова будет считаться игроком ЦСКА.
После перехода в «Бруклин Нетс» Джеймс провёл в регулярном чемпионате НБА 7 матчей, набирая в них в среднем 6,7 очка, делая 1,6 подбора и совершая 3,6 передачи.
Рекомендуем вам
- 6 мая 2021
-
20:22
-
19:34
-
18:34
-
17:55
-
16:25
-
15:19
-
14:45
-
14:02
-
13:19
-
12:40
-
11:30
-
10:54
-
10:17
-
09:47
-
09:19
-
08:22
-
08:20
-
08:17
-
08:16
-
00:33
- 5 мая 2021
-
23:38
-
22:52
-
22:19
-
20:59
-
19:44
-
17:59
-
16:40
-
15:26
-
14:58
-
13:48
-
13:03
-
12:46
-
11:58
-
10:51
-
10:47
Партнерский контент
Рекомендуем вам