«Бруклин» принял окончательное решение по Майку Джеймсу

В «Бруклин Нетс» приняли окончательное решение по защитнику Майку Джеймсу, сообщает журналист Eurohoops Дионис Аравантинос на своей странице в «Твиттере».

По данным источника, Джеймс останется в команде до конца сезона, включая плей-офф.

Майк Джеймс подписал с «Бруклином» первый 10-дневный контракт 23 апреля, после чего соглашение было продлено ещё на 10 дней. Американский баскетболист в апреле был отстранён от матчей ЦСКА после конфликта с Итудисом. При этом контракт Джеймса с армейцами действует до 2023 года, и в это межсезонье Майк снова будет считаться игроком ЦСКА.

После перехода в «Бруклин Нетс» Джеймс провёл в регулярном чемпионате НБА 7 матчей, набирая в них в среднем 6,7 очка, делая 1,6 подбора и совершая 3,6 передачи.