Кендрик Перкинс назвал топ-5 самых устрашающих игроков НБА. В списке нет Леброна

Известный обозреватель Кендрик Перкинс назвал свою версию пятёрки самых устрашающих действующих игроков НБА, не включив в список Леброна Джеймса и Янниса Адетокунбо, которые являются лидерами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Милуоки Бакс» соответственно.
«На пятом месте Джоэль Эмбиид, я называю его 120-килограммовой версией Хакима Оладжьювона. Далее идёт Никола Йокич, который является современной версией Ларри Бёрда. На третьем месте Уэстбрук, на данный момент он разрывает лигу и, к тому же, является самым противоречивым игроком. На втором месте Стефен Карри, а первое место у невероятного скорера Дюранта», — приводит слова Перкинса Essentialy Sports.
Отметим, что центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича в нынешнем сезоне считают главным претендентом на титул MVP.
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