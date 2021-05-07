«Лейкерс» потеряли Энтони Дэвиса

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис не смог доиграть матч регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (94:118) из-за проблем со спиной, сообщает ESPN.
Дэвис не выходил на площадку во второй половине из-за болевых ощущений. Форвард проводил восьмой матч после пропуска девяти недель из-за повреждения икроножной мышцы и ахилла правой ноги. Дэвис успел отыграть девять минут в первой четверти, набрав четыре очка при точности 2 из 9 с игры и один подбор. Медицинский штаб «Лейкерс» принял решение снять Дэвиса с игры, оценив его состояние во второй четверти.
Ранее «Лейкерс» потеряли Леброна Джеймса, который вернулся в строй после 20 пропущенных матчей из-за травмы голеностопа, но затем снова оказался в лазарете с тем же повреждением.
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