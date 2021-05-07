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Леброн Джеймс определил время возвращения в игру после травмы

Леброн Джеймс определил время возвращения в игру после травмы
Баскетбол / НБА 0
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс намерен вернуться на площадку после травмы голеностопа на следующей неделе, сообщил инсайдер Шэмс Чарания в эфире Stadium.

Предполагается, что Леброн вернётся в строй 12 или 13 мая. В эти дни «Лейкерс» будут принимать на своей площадке «Нью-Йорк Никс» и «Хьюстон Рокетс» соответственно. Сообщается, что команда не будет торопить Джеймса, чтобы он восстановился после повреждения настолько качественно, насколько это возможно.

Напомним, Леброн вернулся на площадку после длительной паузы 1 мая в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (106:110). Джеймс пропустил 20 игр из-за растяжения связок голеностопного сустава. В первом матче после возвращения 36-летний Леброн набрал 16 очков, восемь подборов и семь передач. Однако 3 мая Джеймс получил новую травму.

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