Стивен Эй Смит назвал топ-5 разыгрывающих НБА

Известный обозреватель Стивен Эй Смит назвал пятёрку лучших разыгрывающих в НБА на данный момент, сообщает First Take.

По версии журналиста ESPN, топ-5 выглядит следующим образом: Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз», Джеймс Харден («Бруклин Нетс»), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Крис Пол («Финикс Санз»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»).

«Я не выбрал Леброна Джеймса, потому что не могу ставить форвардов в этот список», — добавил Смит.

«Расселл Уэстбрук должен быть в этом чёртовом списке», — ответил Смиту его коллега, чемпион НБА, а в настоящее время эксперт ESPN Кендрик Перкинс.

В матче с «Индианой Пэйсерс» (154:141) разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук установил уникальный рекорд в НБА.