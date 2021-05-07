Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Стивен Эй Смит назвал топ-5 разыгрывающих НБА

Стивен Эй Смит назвал топ-5 разыгрывающих НБА
Баскетбол / НБА 0

Известный обозреватель Стивен Эй Смит назвал пятёрку лучших разыгрывающих в НБА на данный момент, сообщает First Take.

По версии журналиста ESPN, топ-5 выглядит следующим образом: Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз», Джеймс Харден («Бруклин Нетс»), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Крис Пол («Финикс Санз»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»).

«Я не выбрал Леброна Джеймса, потому что не могу ставить форвардов в этот список», — добавил Смит.

«Расселл Уэстбрук должен быть в этом чёртовом списке», — ответил Смиту его коллега, чемпион НБА, а в настоящее время эксперт ESPN Кендрик Перкинс.

В матче с «Индианой Пэйсерс» (154:141) разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук установил уникальный рекорд в НБА.

Расселл Уэстбрук установил уникальный рекорд в НБА
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021