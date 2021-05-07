Назван дебютант года в Единой лиге ВТБ
Разыгрывающий ЦСКА Габриэль Лундберг назван лучшим дебютантом года в Единой лиге ВТБ, сообщает пресс-служба турнира.
Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.
Лундберг начал сезон в «Зелёна-Гуре», а потом перешёл в ЦСКА. Всего Габриэль провёл на площадке 25 матчей, в которых в среднем набирал 17,6 очка, 4,9 передачи и 3,4 подбора.
«Я счастлив получить эту награду! Стоит отдать большое должное моим партнёрам и тренерскому штабу в Польше, хотя я также успел провести несколько игр за ЦСКА. В этом сезоне я изменился как игрок, сумел показать всем, на что способен. Я счастлив и благодарен за эту возможность», — прокомментировал Лундберг.
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