Назван дебютант года в Единой лиге ВТБ

Разыгрывающий ЦСКА Габриэль Лундберг назван лучшим дебютантом года в Единой лиге ВТБ, сообщает пресс-служба турнира.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Лундберг начал сезон в «Зелёна-Гуре», а потом перешёл в ЦСКА. Всего Габриэль провёл на площадке 25 матчей, в которых в среднем набирал 17,6 очка, 4,9 передачи и 3,4 подбора.

«Я счастлив получить эту награду! Стоит отдать большое должное моим партнёрам и тренерскому штабу в Польше, хотя я также успел провести несколько игр за ЦСКА. В этом сезоне я изменился как игрок, сумел показать всем, на что способен. Я счастлив и благодарен за эту возможность», — прокомментировал Лундберг.