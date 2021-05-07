40-летний Пау Газоль выдал лучшую игру с момента возвращения в «Барселону»

Центровой «Барселоны», ветеран испанского баскетбола 40-летний Пау Газоль выдал лучший матч с момента возвращения в команду из Каталонии. В игре 34-го тура регулярного чемпионата Испании с «Хасобео» Газоль получил 14 минут на площадке. За это время Пау набрал 12 очков, собрал 3 подбора и совершил 1 передачу при рейтинге эффективности 19 баллов. При этом он реализовал 4 из 6 бросков со средней дистанции, 4 из 4 штрафных, а также однажды промахнулся из-за дуги.

Усилия Газоля помогли «Барселоне» победить со счётом 76:70. На данный момент сине-гранатовые занимают второе место в регулярном чемпионате. На их счету 29 побед при 4 поражениях. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Реал», потерпевший лишь одно поражение в 33 предыдущих матчах.

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