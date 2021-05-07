ЦСКА показал новую форму, приуроченную к «Финалу четырёх»

Пресс-служба ЦСКА на странице команды в «Твиттере» показала обновлённую форму команды, которая была создана специально к участию армейцев в «Финале четырёх» Евролиги. Главное отличие от основной формы сезона-2020/2021 заключается в появлении эмблемы, схожей с логотипом Евролиги, на которой написано «Финал четырёх». Кёльн. 2021». Напомним, что решающие матчи турнира пройдут в немецком Кёльне.

Соответствующее фото доступно на странице ЦСКА в социальной сети.

В «Финале четырёх» ЦСКА померится силами с «Анадолу Эфес». В ходе регулярного чемпионата команды обменялись крупными победами. В другом матче «Барселона» сразится с «Миланом». Добавим, что полуфинальные матчи решающей стадии состоятся 28 мая, а игра за третье место и финал — 30 мая.