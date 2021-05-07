Стали известны сроки возвращения Энтони Дэвиса после травмы в матче с «Клипперс»

Ранним утром 7 мая по московскому времени в НБА прошёл матч регулярного чемпионата, в котором «Лейкерс» встречались с «Клипперс». Участие в игре преждевременно завершил один из лидеров «Озёрных» Энтони Дэвис. Баскетболист успел отыграть девять минут в первой четверти, набрав четыре очка при точности 2 из 9 с игры и один подбор.

После его сняли с игры. Выяснилось, что причиной этого стали боли в спине, сообщает ESPN.

Ожидается, что, невзирая на это, Энтони уже восстановится к следующему матчу. По его словам, он не пропустит «один из важнейших матчей сезона».

В ночь на 8 мая по московскому времени калифорнийцы встретятся с «Портленд Трэйл Блэйзерс». «Лейкерс» и орегонцы соперничают за место в топ-6 Запада. В случае поражения «Лос-Анджелес» рискует завершить сезон в зоне плей-ин.