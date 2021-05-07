Димитрис Итудис: я не говорю «нет» работе в НБА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мыслями о возможной работе в НБА. По словам специалиста, он не исключает, что в будущем попробует свои силы и там.
«НБА — одна из лучших лиг в мире. Чувствую гордость за то, что принимал участие в Летней лиге, работал с „Детройт Пистонс“ и „Филадельфией Сиксерс“. Я входил в тренерский штаб, был активен, включался в тренировки, анализировал игры, общался с баскетболистами. У меня есть друзья в НБА. Не знаю, возможно, в будущем я там поработаю. Я не говорю НБА „нет“. Не могу предсказать будущее. Знаю лишь, что настоящее занимает меня и это самое важное», — приводит слова греческого специалиста Eurohoops.
Напомним, в ходе нынешнего сезона в СМИ не раз появлялись слухи о том, что ЦСКА в межсезонье прекратит сотрудничество с Итудисом.
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