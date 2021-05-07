Определены участники финала Лиги чемпионов

В Нижнем Новгороде завершился очередной игровой день «Финала восьми» Лиги чемпионов ФИБА. По его итогам определились участники финального матча турнира.
В первом полуфинале дня «Сарагоса», выбившая в четвертьфинале «Нижний Новгород», встречалась с «Пынар Каршыяка». Турецкая команда уже после первой четверти вела с преимуществом в 12 очков, но в третьей упустила лидерство. Тем не менее, в заключительные десять минут матча баскетболисты «Пынара» собрались и вырвали победу — 84:79.
В другом полуфинальном матче «Сан-Пабло Бургос» встречался со «Страсбуром». Команда из Франции уверенно выиграла первую четверть — 25:15, но после упустила инициативу и проиграла со счётом 70:81. Таким образом, в финале Лиги чемпионов ФИБА встретятся «Пынар» и «Сан-Пабло Бургос». Матч пройдёт 9 мая.
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