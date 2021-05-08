«Нью-Орлеан» потерял Зайона Уильямсона на неопределённый срок

Пресс-служба «Нью-Орлеан Пеликанс» на официальной странице команды в «Твиттере» сообщила, что луизианцы на неопределённый срок лишились своего лидера, тяжёлого форварда Зайона Уильямсона. У первого номера драфта-2019 диагностирован перелом безымянного пальца левой руки.

Потеря Уильямсона может стать тяжёлым ударом по «Пеликанс» в решающих матчах регулярного чемпионата. На данный момент «Нью-Орлеан» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице Западной конференции и борется с «Сан-Антонио Спёрс» за место в турнире плей-ин. У луизианцев 30 побед в 66 матчах, в то время как техасцы победили 31 раз в 65 встречах.

Уильямсон в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 61 матче, набирая в них 27,0 очка, собирая 7,2 подбора и совершая 3,7 передачи.