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«Лейкерс» проиграли «Портленду» и опустились в зону плей-ин, «Чикаго» разгромил «Бостон»

«Лейкерс» проиграли «Портленду» и опустились в зону плей-ин, «Чикаго» разгромил «Бостон»
Баскетбол / НБА 0
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В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 106:101.

Самый значительный вклад в победу «Портленда» внёс разыгрывающий Дэмьен Лиллард – 38 очков, 4 подбора и 7 передач. Наиболее результативным в составе «Лейкерс» стал форвард Энтони Дэвис, отметившийся дабл-даблом из 36 очков, 12 подборов и 5 передач.

Таким образом, «Лейкерс» потерпели 5-е поражение в последних 6 матчах, а «Портленд» наоборот – одержал 5 побед в последних 6 встречах.

НБА - регулярный чемпионат
08 мая 2021, суббота. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
106 : 101
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 38, Макколлум - 21, Пауэлл - 19, Кантер - 10, Нуркич - 10, Ковингтон - 3, Энтони - 3, Саймонс - 2, Блевинс, Джайлс, Джонс, Коллинс, Литтл, Лиф, Холлис-Джефферсон, Эллеби
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 36, Карузо - 18, Колдуэлл-Поуп - 17, Маклемор - 6, Марк Газоль - 6, Мэттьюз - 6, Драммонд - 4, Кузма - 4, Моррис - 4, Адетокунбо, Дадли, Джеймс, Кейкок, Маккинни, Харрелл, Хортон-Такер, Шрёдер

В других матчах игрового дня «Филадельфия Сиксерс» благодаря дабл-даблу Эмбиида (37 очков, 13 подборов и 3 передачи) обыграла «Нью-Орлеан Пеликанс», «Бостон Селтикс» на выезде разгромно уступил «Чикаго Буллз» (99:121), «Майами Хит» на домашнем паркете оказался сильнее «Миннесоты Тимбервулвз» (121:112), «Милуоки Бакс» в результативной игре победил «Хьюстон Рокетс» (141:133), «Орландо Мэджик» уступил «Шарлотт Хорнетс» (112:122), «Даллас Маверикс» крупно обыграл «Кливленд Кавальерс» (110:90), «Юта Джаз» победила «Денвер Наггетс» (127:120) благодаря 48 очкам Богдановича, «Сакраменто Кингз» дома уступил «Сан-Антонио Спёрс» (104:113), а дабл-даблы Эйтона (26 очков, 15 подборов) и Пола (17 очков, 11 передач) помогли «Финикс Санз» разгромить «Нью-Йорк Никс» (128:105).

НБА - регулярный чемпионат
08 мая 2021, суббота. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
109 : 107
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 37, Харрис - 17, Карри - 16, Хилл - 11, Грин - 8, Симмонс - 8, Милтон - 5, Ховард - 4, Скотт - 3, Джо, Коркмаз, Макси, Рид, Такер, Тибулл, Толливер
Нью-Орлеан Пеликанс: Хэйс - 19, Бледсо - 18, Болл - 18, Льюис - 13, Габриэль - 12, Эрнангомес - 11, Джонсон - 10, Маршалл - 4, Ивунду - 2, Louzada Silva, Адамс, Александер-Уолкер, Ингрэм, Нанналли, Уильямсон, Харт
НБА - регулярный чемпионат
08 мая 2021, суббота. 02:30 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
121 : 99
Бостон Селтикс
Бостон
Чикаго Буллз: Лавин - 25, Уайт - 25, Вучевич - 18, Тайс - 9, Янг - 9, Маркканен - 8, Уильямс - 7, Дотсон - 4, Саторански - 4, Темпл - 4, Арчидиаконоу - 3, Грин - 3, Валентайн - 2, Амину, Браун, Мокока, Фелисио
Бостон Селтикс: Уокер - 33, Фурнье - 17, Тейтум - 9, Уильямс - 9, Томпсон - 8, Корнет - 4, Несмит - 4, Паркер - 4, Смарт - 4, Эдвардс - 3, Притчард - 2, Фалль - 2, Браун, Лэнгфорд, Оджелей, Уильямс, Уотерс
НБА - регулярный чемпионат
08 мая 2021, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
122 : 112
Орландо Мэджик
Орландо
Шарлотт Хорнетс: Розир - 28, Болл - 27, Вашингтон - 23, Макдэниелс - 13, Бийомбо - 11, Зеллер - 8, Уонамэйкер - 6, Мартин - 3, Монк - 3, Бриджес, Грэм, Дарлинг, Кэри, Мартин, Риллер, Ричардс, Хэйворд
Орландо Мэджик: Бэйкон - 26, Энтони - 22, Хэмптон - 16, Харрис - 12, Рэндл - 11, Бамба - 9, Браздейкис - 8, Вагнер - 6, Торнвелл - 2, Айзек, Картер, Картер-Уильямс, Океке, Портер, Росс, Фульц, Эннис
НБА - регулярный чемпионат
08 мая 2021, суббота. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
121 : 112
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Майами Хит: Хироу - 27, Батлер - 25, Горан Драгич - 23, Адебайо - 15, Нанн - 12, Ариза - 6, Робинсон - 6, Игуодала - 5, Дедмон - 2, Ачиува, Бьелица, Винсент, Окпала, Оладипо, Страс, Хаслем
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 27, Эдвардс - 25, Расселл - 17, Рубио - 16, Вандербилт - 8, Эрнангомес - 8, Рид - 6, Окоги - 3, Маклафлин - 2, Бисли, Дэвис, Калвер, Лейман, Макдэниелс, Ноуэлл
НБА - регулярный чемпионат
08 мая 2021, суббота. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
141 : 133
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Милуоки Бакс: Лопес - 24, Миддлтон - 23, Холидэй - 20, Дивинченцо - 18, Адетокунбо - 17, Портис - 16, Форбс - 11, Коннотон - 7, Такер - 3, Тиг - 2, Toupane, Адетокунбо, Джексон, Дьяките, Куруч, Меррилл, Нвора
Хьюстон Рокетс: Мартин - 26, Олиник - 23, Brooks - 19, Огастин - 17, Томас - 16, Лэмб - 14, Джеффрис - 12, Хаус - 6, Браун, Брэдли, Вуд, Гордон, Нваба, Портер, Тэйт, Уилсон, Уолл, Экзам
НБА - регулярный чемпионат
08 мая 2021, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
110 : 90
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Даллас Маверикс: Дончич - 24, Хардуэй-младший - 20, Ричардсон - 18, Брансон - 8, Бёрк - 8, Пауэлл - 8, Хинтон - 8, Грин - 6, Финни-Смит - 5, Коли-Стайн - 3, Бей - 2, Клебер , Марьянович, Мелли, Порзингис, Редик, Терри
Кливленд Кавальерс: Секстон - 27, Осман - 22, Окоро - 15, Уэйд - 9, Аллен - 5, Томас - 5, Мартин - 3, Кабенгеле - 2, Хартенштайн - 2, Гарлэнд, Деллаведова, Дотсон, Лав, Нэнс, Принс, Стивенс, Уиндлер
НБА - регулярный чемпионат
08 мая 2021, суббота. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
127 : 120
Денвер Наггетс
Денвер
Юта Джаз: Богданович - 48, Кларксон - 21, Гобер - 14, Ньянг - 13, Инглс - 10, О'Нил - 7, Форрест - 6, Ильясова - 5, Фэйворс - 3, Азубуике, Брэнтли, Конли, Митчелл, Морган, Они, Томас, Хьюз
Денвер Наггетс: Портер - 31, Йокич - 24, Миллсэп - 19, Риверс - 18, Гордон - 10, Грин - 9, Кампаццо - 5, Харрисон - 4, Бартон, Бол, Дозьер, Макги, Маррей, Моррис, Ннаджи, Ховард, Чанчар
НБА - регулярный чемпионат
08 мая 2021, суббота. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
104 : 113
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Сакраменто Кингз: Дэвис - 24, Райт - 17, Хилд - 17, Холмс - 15, Харклесс - 12, Гай - 7, Джонс - 6, Багли III - 4, Мету - 2, Барнс, Вудард, Джеймс, Кинг, Рэмси, Уайтсайд, Фокс, Халибёртон
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 25, Мюррей - 22, Джонсон - 16, Уокер - 16, Гэй - 14, Пёлтль - 11, Васселл - 5, Миллз - 2, Ойбанкс - 2, Бэйтс-Диоп, Джонс, Дьенг, Лайлз, Саманич, Уайт, Уэзерспун
НБА - регулярный чемпионат
08 мая 2021, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
128 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Эйтон - 26, Краудер - 18, Пол - 17, Бриджес - 16, Букер - 16, Пэйн - 15, Камински - 10, Крэйг - 7, Картер - 3, Александер, Гэллоуэй, Джонсон, Мур, Надер, Смит, Шарич
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 24, Барретт - 23, Роуз - 17, Баллок - 12, Гибсон - 11, Топпин - 8, Ноэль - 5, Пэйтон - 5, Бёркс, Куикли, Нокс, Нтиликина, Пелле, Пинсон, Робинсон, Харпер
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