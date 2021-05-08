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«Лейкерс» проиграли «Портленду» и опустились в зону плей-ин, «Чикаго» разгромил «Бостон»

В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 106:101.

Самый значительный вклад в победу «Портленда» внёс разыгрывающий Дэмьен Лиллард – 38 очков, 4 подбора и 7 передач. Наиболее результативным в составе «Лейкерс» стал форвард Энтони Дэвис, отметившийся дабл-даблом из 36 очков, 12 подборов и 5 передач.

Таким образом, «Лейкерс» потерпели 5-е поражение в последних 6 матчах, а «Портленд» наоборот – одержал 5 побед в последних 6 встречах.

В других матчах игрового дня «Филадельфия Сиксерс» благодаря дабл-даблу Эмбиида (37 очков, 13 подборов и 3 передачи) обыграла «Нью-Орлеан Пеликанс», «Бостон Селтикс» на выезде разгромно уступил «Чикаго Буллз» (99:121), «Майами Хит» на домашнем паркете оказался сильнее «Миннесоты Тимбервулвз» (121:112), «Милуоки Бакс» в результативной игре победил «Хьюстон Рокетс» (141:133), «Орландо Мэджик» уступил «Шарлотт Хорнетс» (112:122), «Даллас Маверикс» крупно обыграл «Кливленд Кавальерс» (110:90), «Юта Джаз» победила «Денвер Наггетс» (127:120) благодаря 48 очкам Богдановича, «Сакраменто Кингз» дома уступил «Сан-Антонио Спёрс» (104:113), а дабл-даблы Эйтона (26 очков, 15 подборов) и Пола (17 очков, 11 передач) помогли «Финикс Санз» разгромить «Нью-Йорк Никс» (128:105).