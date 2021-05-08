Шакил О'Нил назвал лучшего игрока НБА
Легендарный центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О’Нил назвал игрока, которого считает лучшим в НБА. По словам О’Нила, сейчас этот статус принадлежит разыгрывающему «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри.
«Стеф Карри — лучший игрок лиги», — сказал О’Нил в эфире NBA on TNT.
В нынешнем сезоне Карри в среднем набирает 31,6 очка, что является рекордным показателем в его карьере. Кроме того, он делает 5,5 подбора, 5,8 передачи и 1,2 перехвата.
Карри дважды становился MVP сезона. Этот титул он получал в 2015 и 2018 годах.
Ранее главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр признался, что Карри напоминает ему легендарного Майкла Джордана. Тренер сравнил гениальность и мастерство двух баскетболистов.
Стив Керр: Стефен Карри напоминает Майкла Джордана. Звучит безумно
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