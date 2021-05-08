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Димитрис Итудис рассказал, как команда ЦСКА отреагировала на уход Майка Джеймса

Димитрис Итудис рассказал, как команда ЦСКА отреагировала на уход Майка Джеймса
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал, как в команде был воспринят уход защитника Майка Джеймса. После очередного конфликта с тренером Джеймс был выведен из состава. До конца сезона он будет выступать в НБА за «Бруклин Нетс».

«Важно, чтобы в команде была структура. Мы видели, что команда может действовать на площадке эффективно.

Первые матчи после инцидента с Джеймсом были очень важны. Поверьте мне, в глазах игроков было видно желание выйти на площадку и биться. Они сами видели, что происходило в команде, несправедливость, проблемы, с которыми мы столкнулись. Ребята были нацелены на достижение результата. И я горжусь работой тренеров и менеджмента в той ситуации», — цитирует Итудиса Eurohoops.

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