Димитрис Итудис рассказал, как команда ЦСКА отреагировала на уход Майка Джеймса

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал, как в команде был воспринят уход защитника Майка Джеймса. После очередного конфликта с тренером Джеймс был выведен из состава. До конца сезона он будет выступать в НБА за «Бруклин Нетс».

«Важно, чтобы в команде была структура. Мы видели, что команда может действовать на площадке эффективно.

Первые матчи после инцидента с Джеймсом были очень важны. Поверьте мне, в глазах игроков было видно желание выйти на площадку и биться. Они сами видели, что происходило в команде, несправедливость, проблемы, с которыми мы столкнулись. Ребята были нацелены на достижение результата. И я горжусь работой тренеров и менеджмента в той ситуации», — цитирует Итудиса Eurohoops.